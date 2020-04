Serie A, ipotesi di ripartenza

MILANO – Il dubbio principale sulla ripartenza è lo stesso espresso in conferenza stampa da Gianni Rezza, dell’Istituto Superiore della Sanità: “Quella della ripresa del calcio è una decisione difficile da prendere, perché per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero, e c’è anche il contatto fisico”.