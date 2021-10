La rinascita di Rafael Leao: il Milan lo coccola, il valore alle stelle

Il Milan ha scoperto una nuova versione di Rafael Leao in questa prima parte di stagione 2021/2022 e spera che continui a crescere.

Tra le più belle sorprese del Milan di Stefano Pioli, c'è sicuramente Rafael Leao . E forse era anche ora! Guardando indietro, ricordiamo come il portoghese il 1 agosto 2019 venne acquistato a titolo definitivo, per 23 milioni di euro, con cui firmò poi un contratto quinquennale. All'epoca Leao aveva 19 anni e, per quella cifra, si prospettava essere uno dei maggiori talenti del calcio europeo che sarebbe venuto.

LO STIMOLO MAI MANCATO E LA FIDUCIA DEL TECNICO - StefanoPioli, tecnico rossonero, si è così espresso a Sky nel post Milan-Venezia su Leao:"Segreto per stimolare i giocatori? Credo che ogni giocatore abbia le proprie particolarità, caratteristiche e morale: bisogna toccare i tasti giusti, Quando vedi giocatori piu esperti allenarti e darti consigli in allenamento sicuramente ti aiuta", afferma Pioli. “Credetemi che la cosa più bella è stato ritrovare i giocatori in estate notevolmente migliorati e convinti, Rafa è uno di quelli. Il lavoro fatto l’anno scorso ha dato i suoi frutti. Parliamo di ragazzi di 20 anni, è normale che in un campionato così difficili ci siano state difficoltà. È stato bello ritrovare Leao, Diaz e Tonali così migliorati e più forti. Leao è un giocatore che ci può far vincere qualsiasi partita, ci aspettiamo tanto da lui. Può saltare chiunque, è un grande vantaggio per la nostra fase offensiva”.