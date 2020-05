Repice: “Terrei Maldini e Pioli, non so quanto Gazidis capisca di calcio…”

Milan, parla Repice

MILANO – Francesco Repice, radiocronista di RaiSport, si è così espresso a sport-lab.it sulla rivoluzione in casa Milan: “In questa stagione Juventus, Inter, Roma, Napoli e Milan hanno cambiato allenatore, sistemi di gioco e metodi di lavoro. Due squadre sono rimaste così com’erano: Lazio e Atalanta. Qual è stato il calcio migliore espresso quest’anno? Lazio e Atalanta, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il Milan, io prima di rinunciare a uno che si chiama Paolo Maldini (lo ripete più volte scandendolo, ndr) io ci starei attento: non ne conosco molti che sappiano di calcio più di lui. Starei attento a cambiare tutto di nuovo: bisogna lavorare per 2-3-4-5 anni con lo stesso metodo, aggiungendo ogni volta innesti giusti, ma senza fare rivoluzioni. Prima di rinunciare a Pioli, persona per bene e molto seria, starei attento perché è uno bravo, ma bravo vero. Nulla contro Rangnick e contro gli stranieri in Italia, se uno è forte è forte e va comprato. E poi io non so quanto Gazidis capisca di calcio…”.

SULLA SERIE A: "Ripresa? Tutti avevano i propri interessi, ma la verità è una. Loro aspettano sostanzialmente che il governo dica di "No". Andando a ricorso il contratto con le piattaforme televisive potrebbe avere un minimo di successo. In caso di stop governativo non arriverebbero questi soldi da parte dei club. Col ricorso si potrebbero prendere anche i soldi pur non giocando. I soldi li perdono. Ora infatti sembrano tutti amici, compatti per la ripresa".