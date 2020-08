Ravezzani: “Il rischio della Juve con Pirlo è simile a quello del Milan con Rangnick”

Pirlo, parla Ravezzani

MILANO – Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su Twitter sul Pirlo alla Juve: "ll rischio della Juve con Pirlo è simile a quello che avrebbe corso il Milan con Rangnick. Può andare molto bene o molto male. Di sicuro la squadra sarà gestita in accordo con le idee dei senatori che han fatto fuori Sarri. Ma senza rinforzi veri la Champions resterà un sogno. Potrà essere vincente o perdente, fortunata o sfortunata, brillante o temeraria, ponderata o avventata, visionaria od ottusa, innovativa o patetica. Ma chiunque neghi che quella della Juve su Pirlo sia una scommessa lo fa per puro servilismo".