Ravanelli: “Grande errore non continuare con Gattuso, su Juve-Milan…”

Milan, parla Ravanelli

MILANO – Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Juventus e Lazio, si è così espresso a #SportLabLive in onda su Sport-Lab.it sul match di questa sera: “In Coppa Italia saranno due partite molto belle, i calciatori hanno tanta voglia di giocare una partita vera. Mi auguro che vinca la Juventus, però con il Milan è sempre una partita difficile; i rossoneri andranno a Torino senza nulla da perdere, consapevoli della differenza tecnica tra le due formazioni e “tranquillizzati” dallo stadio vuoto. Logico che la qualità dei bianconeri, espressa nella giocata di un singolo, potrebbe spostare gli equilibri. Non sarà facile, comunque, essere pronti, ritrovare quei meccanismi 11 vs 11 dopo due mesi di inattività e, sopratutto, senza aver fatto amichevoli di prova. Stesso discorso per Napoli e Inter”.

SUL MILAN – “Spero rimanga Pioli: è un allenatore giovane, con idee e personalità. Credo, però, che l’errore grande fatto dal Milan sia stato quello di non continuare con Gattuso, al di là delle sue dimissioni; Rino sta dimostrando anche a Napoli di essere un allenatore bravo, competente, trasparente, professionale, umano. Inoltre, c’è un problema in società: ci sono troppe persone e, quando è così, si creano sempre difficoltà nelle comunicazioni di, con e tra i calciatori. Alla Juve ci sono Nedved e Paratici che comandano con la forza di dire le cose come stanno, mentre al Milan ci sono diverse idee che non danno stabilità e serenità ai calciatori; ciò poi si riflette anche sulle prestazioni in campo”.

SULLE NUOVE REGOLE – "Onestamente sono molto contento delle cinque sostituzioni, perché le rose sono ampie e ci sarà la possibilità di vedere più spettacolo e più agonismo in campo. Ci sarà un'impostazione della gara totalmente diversa, anche perché in pratica si può sostituire il 50% della formazione titolare, permettendo di cambiare e, di conseguenza, spingere nei ruoli più dispendiosi come gli esterni difensivi e offensivi. Giusto, poi, eliminare i supplementari: ci saranno tantissime partite da giocare".