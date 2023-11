Raspadori: “Contro l’Ucraina è ammesso un solo risultato: vincere!”

Dopo la vittoria di ieri ha parlato l'attaccante della Nazionale Giacomo Raspadori : "Sicuramente quello del 4-2 è stato un gol importante, la gara si era rimessa un attimo in discussione e riportare il risultato sulla sicurezza è stato molto importante".

Sulla gara di lunedì

"Innanzitutto dobbiamo recuperare bene le energie, nella nostra testa dobbiamo pensare che c'è un solo risultato, ovvero vincere. Quando si ha la fortuna e anche la bravura di vestire questa maglia, con la storia che abbiamo alle nostre spalle, dobbiamo sapere che in ogni gara bisogna scendere in campo per provare a vincere". Queste le parole di Raspadori.