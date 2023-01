Rafa senti Inzaghi: “A Leao consiglio di diventare una bandiera del Milan”

Sul Milan: "Il Milan ha un grande allenatore come Pioli e dirigenti all'altezza come Maldini e Massara, sanno bene cosa fare. Chiaro che il Napoli ha viaggiato a velocità doppia, ma sono convinto che i rossoneri abbiano tutto per provare a recuperare per lo scudetto e per andare avanti in Champions, per vivere quelle notti che i tifosi conoscono bene. De Ketelaere? È forte, ma è giovane e va aspettato, come si è fatto per Leao. Potrà diventare protagonista, ha qualità. Bisogna togliergli pressione".