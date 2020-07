Qui Napoli, vittoria importante a Marassi: 1-2 al Genoa

Serie A, Genoa 1-2 Napoli

MILANO – Il Napoli, prossimo avversario del Milan, ha battuto per 1 a 2 il Genoa in trasferta con le reti di Mertens e di Lozano, inframmezzate dal momentaneo pareggio di Goldaniga. I partenopei, dunque, si portano al quinto posto in classifica a +2 sul Milan.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (82′ Ghiglione), Behrami (64′ Lerager), Schone, Cassata (71′ Iago Falque), Barreca; Sanabria (71′ Pandev), Pinamonti (82′ Favilli). A disp.: Marchetti, Criscito, Ghiglione, Jagiello, Eriksson, Sturaro, Destro. All.: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian (87′ Allan), Lobotka, Elmas (82′ Zielinski); Politano (63′ Lozano), Mertens (63′ Milik), Insigne (82′ Younes). A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Di Lorenzo, Ghoulam, Callejon. All.: Gattuso.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 45+1′ Mertens (N), 48′ Goldaniga (G), 65′ Lozano (N).

NOTE: Ammoniti Goldaniga (G). Recupero: 3′ – 4′.

