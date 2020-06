Le ultime notizie da casa Lecce

MILANO – Il Lecce prosegue la preparazione in vista della sfida al Milan, in programma lunedì 22 giugno alle 19:30 allo stadio di “Via del Mare”. Oggi, al termine dell’allenamento pomeridiano, la squadra andrà in ritiro presso l’Acaya Golf Resort & SPA fino al giorno della partita con il Milan.

