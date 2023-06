Palazzi: “Pulisic al Milan? Importante per il mercato calcistico americano”

Stando alle ultime notizie, il Milan avrebbe individuato in Christian Pulisic il rinforzo ideale per la fascia destra. Ma dietro questo interesse non ci sarebbero solamente motivazioni di carattere tecnico. Giovanni Palazzi , Presidente di Stage Up , azienda specializzata nell’analisi delle sponsorizzazioni sportive, ha rilasciato delle dichiarazioni per Tuttosport in cui ha commentato l’interesse del Milan per Pulisic.

“Proprio lo sport americano insegna quanto sia importante avere gli atleti migliori di un Paese per penetrare in quel mercato. I primi maestri in questo sono stati i manager della Nba a partire dal caso Yao Ming, determinante per l’espansione del basket Usa in Cina. La presenza di Pulisic nel Milan sarebbe importante perchè il mercato calcistico americano non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità, quindi ci sono ancora tanti spazi da conquistare. All’estero il calcio italiano viene associato al made in Italy in settori di reddito medio-alti della popolazione. Stabilire un connubio tra un giovane campione e un club può alimentare un circuito virtuoso utile anche per la Serie A nel suo complesso”.