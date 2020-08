PSG, Thiago Silva: “Finale sensazione indimenticabile, sul mio futuro…”

PSG, parla Thiago Silva

MILANO – Thiago Silva è stato intervistato da Sky Sport dopo il successo del PSG sul Lipsia e la conquista della finale: "Una sensazione indimenticabile, sono molto felice, sono qui dal 2012 e adesso siamo riusciti ad arrivare in finale. Siamo contenti ma manca ancora una partita, dobbiamo prepararci al meglio. L'Atalanta faceva marcatura ad uomo, è stato più difficile giocare, oggi abbiamo giocato concentrati. Lione o Bayern? Preferisco essere in finale, Lione-Bayern sarà una bella partita. Un ritorno in Italia? Non lo so, per il momento ho detto all'agente di lasciarmi tranquillo, finiremo questa Champions e poi prenderemo la scelta migliore per me".