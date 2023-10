PSG-Milan 3-0 / Partita scialba e qualificazione da Mission Impossibile

Il Paris Saint Germain parte decisamente meglio sul campo da gioco. Una squadra cattiva e che cerca di tenere in mano il pallino del gioco. La dimostrazione arriva direttamente dai dati, visto che in otto minuti arrivano due cartellino gialli. Il primo squillo del Milan arriva all'undicesimo minuto con un buon Pulisic che mette la palla nel mezzo, ma il Paris si fa trovare pronto. Grande occasione per i rossoneri con una punizione al limite dell'area di rigore. Tomori tira, colpisce la barriera e la palla finisce sopra la traversa. 21esimo minuto buona occasione per il Paris con Mbappè, il tiro risulta centrale e di facile presa per Maignan. Poco dopo la risposta del Milan con Rafa Leao che tira dai 25 metri, ma la palla finisce a lato. Al trentesimo minuto la partita cambia totalmente. Mbappé raccoglie un pallone sulla mediana, punta l'avversario e supera l'estremo difensore francese. PSG in vantaggio. Da quel momento in poi i rossoneri cercano una timida ripresa, ma la migliore occasione è comunque sui piedi di Kolo Muani. In questo caso bravo Thiaw ad intervenire al momento giusto. Si conclude la prima frazione con la squadra sotto di una rete. Non perdere anche tutto il racconto del secondo tempo <<<