Milan, le priorità del mercato, dal centrocampo all’attacco

Ottenuta la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan sta cominciando a muovere i fili del calciomercato: i nomi nel mirino

Redazione Il Milanista

La vittoria di domenica sera contro la Juventusha portato il Milana qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Un traguardo importante, che ha nobilitato il finale di stagione, dopo la sconfitta nell'EuroDerby della semifinale di Champions. Il club rossonero quindi anche il prossimo anno sarà presente nella massima competizione europea. Ma per farlo alla grande ed essere competitivi anche in campionato, la rosa dovrà essere rinforzata. Dopo il match contro i bianconeri era stato lo stesso Pioli a chiedere rinforzi per lottare su entrambi i fronti. E ora che c'è la certezza della Champions si possono programmare le prossime mosse.

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla campagna acquisti. Il quarto posto garantito porterà 50 milioni di euro nelle casse del club. Questi soldi verranno messi direttamente nel budget di mercato. A questi poi si aggiungeranno i soldi ricavati dalle cessioni dei giocatori in esubero o fuori dal progetto tecnico e i relativi ingaggi risparmiati. I primi arrivi saranno due giocatori a parametro zero. Marco Sportiello lascerà l'Atalanta e sarà il nuovo vice di Mike Maignan. Allo stesso modo arriverà anche Daichi Kamada dall'Eintracht Francoforte. Entrambi quindi non intaccheranno il budget. I soldi quindi serviranno per altri obiettivi che sono nel mirino.

Il nome più caldo per il centrocampo è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il Chelsea per il giocatore chiede circa 25 milioni di euro. L'alternativa invece sarebbe Davide Frattesi. Sul centrocampista italiano però la concorrenza è folta e il Sassuolo spera che si crei un'asta tra le big, a cui il Milan non intende partecipare. Maldini e Massara poi si dovranno concentrare anche sull'attacco. Il primo nome per il centravanti è quello di Lois Openda. Il Lens ha aperto alla cessione del belga e chiede tra i 30 e i 35 milioni di euro. Questa operazione non escluderebbe anche l'arrivo di un altro attaccante, dai costi chiaramente più contenuti. Un nome possibile è quello di Marko Arnautovic. L'austriaco è in uscita dal Bologna e arriverebbe a una cifra bassa. Nelle idee rossonere c'è anche l'ingaggio di un esterno destro d'attacco. In difesa invece si va verso la conferma di tutti.