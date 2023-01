Mister Pioli ha deciso: quei due non si muovono da Milano

Due calciatori rischiavano di salutare il Milan a gennaio per andare a fare esperienza in altre squadre, ma mister Pioli ha deciso di...

La sessione di calciomercato invernale è finalmente iniziata. Molti club correranno ai ripari per rinforzare le rispettive rose in questa sessione, senza però dover spendere fortune. Il Milan ha due obiettivi principali per quanto riguarda questo mercato di riparazione. Il primo è quello di approfittare delle occasioni che la sessione invernale potrebbe concedere, ovvero acquisti low-cost o affari a titolo temporaneo per rinforzare qualche reparto.

Ma sarà importante anche cercare di alleggerire il gruppo rosa da tutti quegli esuberi che ora non fanno parte in pieno del progetto tecnico del club milanese. Alcuni di loro magari in futuro potranno rientrare a Milanello, dopo un esperienza altrove a farsi le cosiddette "ossa". Due calciatori del Milan attuale, entrambi giovani e bisognosi di spazio e fiducia per esplodere, sembravano proprio inseriti nella lista dei cosiddetti partenti a gennaio. Una decisione quasi certa, presa per dargli la possibilità di esprimersi altrove.