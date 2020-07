MILANO – Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa si è espresso sull’ennesima convincete prestazione di Ante Rebic. Queste le sue parole: “Un top player? Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre migliorare. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria”.

