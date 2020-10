Pioli fa record dai tempi di Nereo Rocco: Milan, scelta azzeccata

MILANO – Stefano Pioli stupisce ancora critici e detrattori. Con la vittoria ottenuta in casa contro lo Spezia, raggiunge infatti è un personale record appartenenti al 1971, vale a dire all’epoca in cui sulla panchina rossonera sedeva un certo Nereo Rocco. Il Milan infatti non vinceva tutte e tre le prime partite di campionato senza subire alcun goal, proprio da questo periodo.

Stefano Pioli, allenatore del MilanLa cura ha funzionato insomma e sino ad ora il Milan può essere soddisfatto della scelta presa circa un anno fa per sostituire Giampaolo. E’ questa la certezza giunta in quest’arco di tempo nonostante tutto, rallentamenti e difficoltà comunque evidenti.