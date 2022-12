Milan, Pioli fa “esperimenti” con De Ketelaere e lo sposta…

Rebus in attacco. Pioli potrebbe spostare CDK facendolo giocare da nove. Il ruolo lo conosce già e al Brugge fece bene lì davanti. Chissà...

Redazione Il Milanista

Pioli dovrà affrontare due emergenze: il tema Maignan e l'attacco dove è "a corto di personale". E sta studiando diverse soluzioni per ovviare a questi problemi. Al di là della possibilità di vedere Marco Sportiello in rossonero già a gennaio (da valutare), per il reparto offensivo il mister vorrebbe fare degli "esperimenti" lì davanti. E avrebbe in mente un cambio di ruolo per il belga Charles De Ketelaere, su cui Pioli crede molto. Con il francese Olivier Giroudstremato dal Mondiale e le condizioni incerte di Divock Origi, il belga arrivato in estate potrebbe essere spostato nel ruolo di nove (l'aveva già fatto quando militava nel Brugge, tra l'altro con successo). Certo è che quel ruolo richiede una certa "cattiveria" sotto porta. Sarà all'altezza di questa richiesta tattica?

Le prossime saranno ore cruciali per approfondire meglio le condizioni e l'entità dell'infortunio che ha fermato (di nuovo) Origi. La speranza è che non vengano rilevate lesioni dagli esami strumentali a cui verrà sottoposto dallo staff medico. E la foto con la gamba con una fascia all’altezza del flessore non rassicura l'ambiente. Questo significherebbe partire dalla "prima" di campionato già con diverse defezioni. E gennaio sarà un tour de force per il Diavolo. Tuttavia Maldini e Massara per gennaio non avevano pensato a manovre in entrata eclatanti in attacco. Ma forse si dovranno ricredere.

Nel frattempo a Milanello stanno tutti col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute di Origi. L'altra opzione sarebbe quella di affidare il ruolo di nove ad Ante Rebic, ipotesi che comunque sembra ancora viva. A patto che ritrovi continuità e dia affidabilità a mister Pioli. Come detto in precedenza difficile che Giroud sarà impiegato dal primo minuto a Salerno. Infine esclusa la possibilità di vedere Ibrahimovic. A Marco Lazetic forse Pioli concederà qualche minuto nel finale di gara. Ma resta tutto ancora da valutare...