RIVIVI IL LIVE- La conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Torino

Andiamo a vedere le possibili chiavi della gara di Milan vs Torino di domani sera. Il focus della società rossonera

Redazione Il Milanista

-SEGUONO AGGIORNAMENTI

Domani sera il Milan affronterà il Torino in campionato. Alle 14.30Mister Pioli parlerà in conferenza stampa e noi la seguiremo in diretta per voi.

Ore 14.30 - Inizia la conferenza stampa

Sulla presenza dei tifosi allo stadio

“Dobbiamo solo ringraziarli per il loro supporto”.

Su Ibra

“Sta meglio. La sua autonomia è quasi nulla. Oggi ha fatto la rifinitura però. Sarà ancora un ottimo giocatore e anche un ottimo motivatore”.

Su Leao

“E' un giocatore molto importante per noi. È tornato dal Mondiale un po' scarico. Avevo in mente di farlo riposare inizialmente ma ho dovuto usarlo subito”.

Sul cambio tattico

“Non ci sono moduli vincenti o perdenti. Nel modo più assoluto”.

Sulla difesa a tre e sulle critiche di Sacchi

“Ho fatto le mie valutazioni. Credo che sia la situazione migliore per ritrovarci. Le critiche le accetto. Non sto rinnegando nulla però”.

Sul Torino che ha già vinto 2 volte contro i rossoneri quest'anno

“Il Torino è molto fastidioso. Mette in difficoltà tutti perchè pressa a tutto campo. Vogliamo fare qualcosa di diverso per riuscire a vincere”.

Su Maignan, Bennacer e Tomori

“Maignan sta per rientrare. Il suo recupero procede bene. Bennacer e Tomori saranno disponibili per la Champions e non per domani”.

Ancora sul modulo e sull'interpretazione

“Ogni partita ha delle interpretazioni diverse. Nel derby non ha funzionato il pressing. Quando avevamo la palla non abbiamo fatto bene”.

Sullo Scudetto

“L'abbiamo vinto l'anno scorso. Avremmo voluto rivincerlo quest'anno e non ci riusciremo. Ora il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro perchè erano tantissimi anni che il Milan non arrivava tra le prime 4 per tre anni consecutivi. Se ci riusciremo sarò contento”.

Su cosa è che funziona in allenamento ma non funziona in partita

“Durante la settimana credetemi facciamo molto bene. Poi durante la partita c'è l'avversario e dobbiamo fare i conti con quello. Abbiamo anche noi le nostre qualità”.

Sulle prestazioni di Theo Hernandez

“Per Theo vale la stessa cosa di Rafa. Come per Rafa non volevamo farlo giocare appena rientrato. Invece è stato costretto a giocare e ora deve ritrovare la forma ottimale. Poi anche la finale persa ha influito”.

Sulla non garanzia di Tatarusanu e sui problemi di Maignan

“Sul mercato non abbiamo voluto agire perchè abbiamo fiducia in Tatarusanu e a breve Maignan rientrerà. Scelta mia condivisa con la società”.

Sul perchè i nuovi non stanno dando nulla

“In molti si dimenticano che Kalulu e Leao non hanno iniziato sin da subito a fare bene. A entrambi ci sono voluti grosso modo due anni per diventare quello che ora sono. Lasciamogli tempo”.

Ore 14.55 fine conferenza stampa