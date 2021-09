Pioli a DAZN: “Noi non bravissimi, ma le grandi squadre vincono anche così”

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sesta giornata di campionato fra Spezia e Milan.

Redazione Il Milanista

Soltanto 9 erano stati prima di oggi i confronti nella storia tra Spezia e Milan. Il bilancio era in perfetta parità: 4 successi per squadra e un pari. Nella scorsa stagione le ultime due sfide. Al Picco il successo dei padroni di casa (2-0) con le reti di Bastoni e Maggiore, mentre nella gara d'andata in campionato netto 3-0 degli uomini di Pioli con doppietta di Leao e gol di Theo Hernandez. Oggi la storia ha raccontato qualcosa di diverso. Il Milan vince per 1-2 con reti di Maldini e Brahim Diaz, riprendendosi la testa della classifica, in attesa del Napoli. Queste le parole rilasciate nel post-partita da Stefano Pioli.

SULLA VITTORIA - Stanno lavorando molto per la squadra e sono determinanti nella fase di possesso e non possesso. E' stata una partita complicata e questa è stata una grande vittoria. Abbiamo giocato bene ma non benissimo e questo è importante.

SULLA SQUADRA GIOVANE - Il bello di questi ragazzi è che credono nelle loro potenzialità. E vincere partite così difficili e pericolose ne è la dimostrazione. Quest'anno poi ciò che tutti si aspettano da noi è molto di più rispetto all'anno scorso. Ma penso che stiamo reagendo molto bene.

SULLA DIFFERENZA FRA PRIMO E SECONDO TEMPO - Nel primo tempo abbiamo rotto poche volte la linea difensiva. Tanto dominio ma poche situazioni pericolose. Quando poi nel secondo tempo siamo riusciti a sfondare e a trovare la profondità, i risultati si sono visti tutti.

SU DANIEL MALDINI - Daniel ha talento, vede il gioco e ha intelligenza. Deve essere però più rapido ed attento nello smarcarsi. Deve sfilarsi dagli avversari. Spesso gli bastavano due metri in più per cambiare nettamente il risultato della giocata successiva. Credo però che possa solo crescere e che abbia le qualità per darci grandi soddisfazione in futuro.

SULLA ROSA PROFONDA - Non vedo l'ora di avere la profondità che ci consente la nostra rosa. Abbiamo qualche giocatore da recuperare, ma la società mi ha garantito un gruppo ampio. Lo sforzo che stiamo facendo è quello giusto.

SUL CAMPO DI LA SPEZIA - Questa era una partita che temevo, soprattutto per le misure del campo. Anzi, mi permetto di dire che non è corretto. In Serie A dovrebbero esserci degli obblighi più ristretti per le suprefici.

SULLA PARTITA DEI SINGOLI - Sicuramente la posizione di Leao ci ha dato dei vanntaggi. Anche Theo è stato decisivo. Ha fatto una grande partita anche Saelemaekers. Da lui mi aspetto sempre tanto, perchè conosco le sue qualità e le sue potenzialità.