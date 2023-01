“Penalizzazione monstre”: altri 15 punti in meno per la Juve?

Terremoto Juve. Cosa rischiano i bianconeri. Manovra stipendi rischia di far sprofondare la Vecchia Signora

Secondo il Corriere dello Sport, la Procura Figc è pronta a dare altri 15 punti di penalizzazione alla Juventus per la manovra stipendi. Si apprende che: "La Juventus ora rischia un’altra “penalizzazione monstre” per la manovra stipendi, relativa agli accordi coi calciatori nelle stagioni 2019-20 e 2020-21. Dalle parti della sede federale di via Campania prefigurano un nuovo deferimento, un nuovo processo a fine marzo e almeno altri 15 punti di penalizzazione, oltre a una sanzione pecuniaria che andrebbe "da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto".