Pellegatti su Maignan: “Mi hanno detto che ci vorrà ancora un mese”

Sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha rivelato di essere venuto a conoscenza che per Mike Maignan ci vorrà ancora un mese prima del completo recupero. Le notizie sono però discordanti, e ad oggi non c’è alcuna certezza.

"Qualche giorno fa mi hanno detto che per Maignan ci vorrà ancora un mese. Avevo però letto che c’erano possibilità per il Tottenham. Oggi ho letto tra Tottenham e Monza, quindi non ci sarà col Torino. Ma non credo che si possa mettere col Tottenham un portiere fermo da cinque mesi. Per Maignan aspettiamoci dunque ancora qualche ritardo nel suo ritorno. Se poi ci sarà già il 14 saremo tutti a festeggiare, ma dobbiamo forse ancora aspettare".