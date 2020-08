Pellegatti: “Il Milan di Giampaolo si è esotericamente fermato a Cardiff”

Milan, parla Pellegatti

MILANO – Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Giampaolo: “All’inizio in realtà sembrava funzionasse tutto bene. Io ho seguito il Milan in tournée ed era un Milan straordinario. Era bello vedere quello schieramento con Suso dietro le punte, tanto che Marco mi aveva detto che addirittura i giocatori del Bayern avevano fatto i complimenti al Milan. Poi quasi esotericamente il Milan si è fermato a Cardiff, dove è stata giocata l’ultima amichevole internazionale contro il Manchester”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live