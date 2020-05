Partite in chiaro: Spadafora spera nella conferma di SkySport

Serie A, ok alle partite in chiaro?

MILANO – Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport italiano, si è così espresso sui diritti TV e sulla ipotesi di trasmettere le partite di Serie A in chiaro: "Anche oggi ho avuto contatti con Sky, mi auguro ci sia da loro un segnale di conferma, dopo le prime interlocuzioni positive, anche nell'interesse di evitare assembramenti in luoghi pubblici".