Pardo: “Contrastare gli investimenti arabi? Servono colpi di genio”

Cosa si può fare per contrastare questo strapotere: "Per farlo servono operazioni mirate e qualche colpo di genio. Kvara che arriva e fa il fenomeno, Acerbi a zero che si rivela un affare. In questo scenario anche i dolori che sembrano tremendi possono diventare occasioni. La plusvalenza che regala Onana, gli ottanta milioni per Tonali, Kim che va via, ma al prezzo stabilito. Partenze che fanno male al cuore, certo, ma scaldano il conto corrente in attesa di tempi migliori. Perché per rimanere competitivi l’unica possibilità al momento è vendere bene e trovare alternative all’altezza. Il resto lo fanno idee e coraggio".