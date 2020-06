Milan, parla Paolo Rossi

MILANO – Paolo Rossi, ex calciatore, si è così espresso a RaiSport sulla prestazione dei rossoneri contro la Juventus: "Il Milan soprattutto dietro non mi è mai sembrata una squadra in difficoltà, di conseguenza la Juventus ha giocherellato a centrocampo, facendo molto possesso ma senza essere incisiva".