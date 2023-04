Padovan: “Cambi? Cinque son troppi, il calcio non è tolgo e metto”

Giancarlo Padovan a Sky Sport ha detto la sua opinione sull’ennesimo stop del Milan arrivato venerdì sera in casa contro l’Empoli. Il giornalista si è soffermato sull’ampio turnover deciso da Pioli per la sfida di Campionato contro la formazione allenata da Paolo Zanetti che non ha portato il risultato sperato dal tecnico emiliano. Queste le parole di Padovan a riguardo: “Cambiare cinque giocatori è troppo, è mezza squadra. Il calcio non è tolgo e metto e il risultato è lo stesso. Tolgo e metto e spesso il risultato cambia”.