Padovan non ha dubbi: “Lo scudetto è andato anche quest’anno…”

Padovan dice la sua riguardo la squadra rossonera e soprattutto sul futuro nel corso di questa stagione. Ecco tutte le dichiarazioni

La corsa scudetto pare essere oramai ufficialmente terminata. Se non per il club rossonero che ha ancora grande voglia di rincorrere e di conseguenza di raggiungere la vetta, tutto questo è finito proprio per il giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue dichiarazioni riguardanti l'ultimo periodo di rendimento da parte del Milan.

"Ormai lo scudetto per me è andato, lo dico per i punti di distacco che ha dalla Juve, oltre a quelli che ha dall’Inter. L’Europa League è una competizione comunque importante, se si va a finire lì la si gioca". Per Padovan anche il passaggio turno in Champions League pare essere oramai diventato un miraggio.

Proprio per questo motivo viene incentivata l'Europa League, una competizione che manca ancora nella bacheca della squadra rossonera. Vedremo se il team (in caso) proverà a vincerla con tutte le sue forze e soprattutto vedremo se il campionato è già effettivamente chiuso.

