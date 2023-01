Orlando: “Nel Milan pesano gli infortuni. Assenza Maignan vero problema!”

Massimo Orlando ha commentato il ritorno in campo del Milan, che sarà condizionato dai molti infortuni. Ecco le sue considerazioni

Redazione Il Milanista

Domani alle 12:30 il Milanaprirà la sedicesima giornata di Serie A, tornando in campo dopo quasi due mesi. Gli uomini di mister Pioli vogliono iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, soprattutto per non prendere troppo distacco dai partenopei primi in classifica. Proprio del ritorno in campo dei meneghini ha parlato Massimo Orlando ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Vediamo di seguito le considerazioni dell'ex calciatore.

Sui tanti infortuni in casa Milan: "Non è una novità, il Milan è da anni che convince con questi problemi e Pioli è da anni che non si lamenta mai. Il problema è il portiere, perché mancano alcuni giocatori ma riesce sempre a trovare soluzioni. Il portiere è davvero troppo importante, Maignan non ha sostituti all'altezza. Il Milan però è abituato a giocare nelle difficoltà e credo che Pioli farà di nuovo un ottimo lavoro per sopperire. Spero però che trovi qualcuno come secondo in porta".

Sul mercato del Milan: "De Ketelaere per il momento non è riuscito ad entrare come la dirigenza si aspettava. Ma è successo a Tonali, Leao, spesso ci vuole pazienza. Il Milan ha sbagliato a non portare qualcosa sulla fascia destra, perché lì ci sono grossi problemi, in attacco intendo. Messias e Saelemaekers non rendono, credo che lì andrebbe fatto qualcosa".