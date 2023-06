Ordine: “Sostituto Tonali? Se arriva solo Frattesi, è da bocciare”

L'opinione del giornalista: "Quello che giunge al termine è stato un mese tutt’altro che esaltante per i colori rossoneri che hanno visto Paolo Maldini e Ricky Massara lasciare il club alcuni giorni dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic. Ora, anche l’addio del simbolo del milanismo in campo Sandro Tonali. Una situazione che non è nuova, dal momento che anche l’anno scorso, di questi tempi, il braccio di ferro tra Maldini e Cardinale rovinò un po’ il clima scudetto. Adesso il club dovrà rispondere sul mercato con investimenti adeguati".