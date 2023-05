Un ex Serie A: “Openda? Se lo vuole il Milan significa che è pronto per…”

Una vecchia conoscenza del calcio italiano ha parlato per quanto riguarda un obiettivo di mercato del Milan. Ecco le sue parole

L’ex attaccante di Serie A Luis “Lulù” Oliveira ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è espresso su un obiettivo di mercato del Milan ovvero Openda.

Ecco le sue parole — “Dalle informazioni che ho è uno bravo. Poi è normale prevedere un periodo di adattamento, specie per noi attaccanti. Nel mio primo anno in Italia, a Cagliari, per esempio io ho segnato solo sette gol. Dovevo capire il campionato italiano, i movimenti, il diverso tipo di atteggiamento e le nuove disposizioni tattiche”.

Ancora le sue parole su Openda — “Io ero un ‘dribblomane’, mi sono dovuto limitare in favore del gioco di squadra. È una sfida con te stesso, Openda mi sembra cattivo a sufficienza per vincerla. I giocatori belgi, per indole, sono piuttosto freddi. Ha già giocato e segnato anche con la nazionale, conosce i grandi palcoscenici internazionali".

Infine una considerazione — "Se il Milan, che resta uno dei club più importanti al mondo, lo ha messo in cima alla sua lista significa che ha tutte le doti per emergere anche in Serie A. E allenandosi con altri campioni potrà completarsi". Queste le sue parole.