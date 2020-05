On. Valente: “Necessario rivedere la quarantena automatica”

Serie A, dibattito in Senato

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “in molti politici, da Belotti della Lega a Nobili di Italia Viva, si sono detti pro ripartenza, mentre Patrizia Prestipino (Pd) ha chiesto una “parola chiara: o si apre come in Germania o si chiude come in Francia”. Ma l’intervento politicamente più pesante, che arriva dal M5S, è quello di Simone Valente che ha evidenziato i tanti ostacoli alla ripartenza, come “la questione della responsabilità civile e penale dei medici sportivi o la messa in quarantena dell’intera squadra nel caso di un calciatore positivo: se al primo contagio, cosa che plausibilmente accadrà, si deve bloccare tutta la squadra, è evidente che il campionato di calcio non ripartirà. Per questo credo sia necessario trovare soluzioni alternative a quelle prospettate guardando a tutti gli altri Paesi europei che proprio in questi giorni hanno annunciato la ripartenza. Dobbiamo battere tutte le piste possibili per far ripartire quel che rappresenta un’enorme industria che genera spettacolo e intrattenimento dando lavoro a oltre 120mila persone”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live