Ecco cinque cose da sapere sul nuovo attaccante rossonero Noah Okafor

Sul sito ufficiale del Milan è comparso un articolo per spiegare meglio che tipo di attaccante è Noah Okafor . “Ha affrontato il Milan - e anche l'Italia - da avversario, ora è rossonero in prima persona. Il presente che si mischia al passato, le curiosità per conoscere meglio Noah Okafor”.

“Di Leão ha preso il (vecchio) numero di maglia, il 17. Con Leão ha un rapporto di amicizia che parte da lontano, da uno Svizzera-Portogallo in Nazionale. Da lì in poi messaggi, chiamate e grande stima. Rafa ha parlato bene del Milan a Noah, dandogli ancora più motivazione e convinzione a dire sì ai rossoneri”.

Talento nato

“Il padre Christian è stato calciatore, come due dei quattro fratelli oltre a Noah sono calciatori (Elijah è un terzino svincolato e Isaiah è un mediano al Bayer Leverkusen U19), e si accorse della predisposizione allo sport di Noah a soli due anni, quando era già capace di andare in bicicletta senza rotelle. Per giocare nella sua prima squadra, l'Arisdorf, si presentò senza scarpe e parastinchi. Ci pensò sempre il padre a compargli il necessario. L'allenatore che all'inizio gli negò l'accesso rimase a bocca aperta dopo poche giocate, consigliandolo per primo al Basilea”.