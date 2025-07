Oggi è il compleanno di Pobega: gli auguri del Milan

26 anni oggi per Pobega: tanti auguri rossoneri! Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito.........

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove c’è scritto: “Nuovo compleanno in casa rossonera: oggi, martedì 15 luglio 2025, Tommaso Pobega compie 26 anni. Il centrocampista classe 1999 festeggia nel mezzo di giornate intense per la squadra di Allegri, già al lavoro da una decina di giorni per preparare la nuova stagione”.

Ancora le sue parole

“Al Centro Sportivo Milanello powered by Clivet non mancherà, però, un momento per festeggiare il giocatore triestino, tornato a vestire i nostri colori dopo una positiva stagione vissuta in prestito al Bologna. Una vita in rossonero per Tommy, a cui vanno tutti i migliori auguri da parte della famiglia milanista!”.