Il nuovo progetto di Milan e Off-White a sostegno di Fondazione Milan

Off-White™ e AC Milan hanno anche creato una t-shirt a edizione limitata per sostenere il programma Sport For Change, che aiuta i giovani

Situato nel territorio della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa , nel quartiere di Gratosoglio, periferia Sud di Milano, il centro intende essere uno spazio polivalente per lo sport giovanile. Composto da due campi da calcio a 5, un campo da pallacanestro e uno da pallavolo, esso sarà un importante strumento di integrazione e di inclusione sociale . Le attività in programma offriranno ai ragazzi e all'intera comunità la possibilità di sviluppare un senso di appartenenza e di creare legami a lungo termine .

La maglia nera presenta la scritta rossa "I SUPPORT SPORT FOR CHANGE" sul petto , con un logo ibrido di AC Milan e Off-White™ sulla parte anteriore sotto il colletto e il diavolo , iconico simbolo di AC Milan, sul retro. I proventi della vendita delle t-shirt andranno interamente a Fondazione Milan, a sostegno del programma Sport For Change . Attraverso i valori positivi dello sport, il programma ha l'obiettivo di contrastare la povertà educativa ed economica, dando ai giovani l'opportunità di crescere e sviluppare i propri talenti , promuovendo allo stesso tempo l'integrazione e l’inclusione sociale nei quartieri periferici delle grandi città.

Il progetto nasce dall'impegno concreto di AC Milan e Off-White™ per un cambiamento positivo, già espresso nella campagna "WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE", e continua con questa t-shirt, che permette a chi la indossa di esprimere il proprio sostegno nei confronti di una giusta causa: il programma Sport For Change di Fondazione Milan - così come fanno gli stessi giocatori rossoneri prima delle partite, quando indossano le divise Off-White™ con un'etichetta rossa sul polso della manica sinistra.