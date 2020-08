Nuno Gomes: “Florentino pronto per il Milan, Leao è puro talento”

Milan, parla Nuno Gomes

MILANO – Nuno Gomes, ex centrocampista portoghese, si è così espresso sui suoi connazionali in orbita Milan a calciomercato.com:

Su Florentino Luis: “Lui secondo me è prontissimo per giocare al livello del Milan. Questa è stata la sua seconda stagione in prima squadra. Ha tante partite nelle gambe nelle nazionali giovanili. Quest’anno ha giocato molto nei primi mesi anche se nel finale si è un po’ spento. Credo sia pronto per giocare sempre ad altissimo livello. Gioca davanti alla difesa e sebbene non ruba l’occhio in campo, quasi tutte le azioni sono ben fatte, vede gioco e difensivamente sa coprire molto bene gli spazi. Anche se è giovane è già pronto”.

Su Leao: “Rafael Leao è puro talento. Secondo me ha solo bisogno di tempo e fiducia dei compagni e dell’allenatore. Potrà avere una personalità particolare, ma quando ha la palla può fare qualcosa di speciale. Ti svelo che per due volte quando ero nel Benfica provai a “soffiarlo” allo Sporting. Anche io quando arrivai in Serie A nel 2002 ho avuto delle difficoltà. Non è semplice arrivare in Italia ed essere subito decisivo. Il calcio italiano è complicato anche difensivamente rispetto agli altri campionati e per un attaccante non è semplice. Leao non ha sempre fatto vedere il suo meglio, ma qualche volte ci è riuscito e io credo che con un po’ di fiducia diventerà fortissimo”.

Su Andre Silva: “Lo stesso discorso vale per André Silva anche se per lui c’è anche da considerare un contesto non eccelso. Tutti volevano risultati subito, c’era pressione su di lui, ma anche sulla dirigenza e la società. Quando è arrivato non c’è stata pazienza, ma oggi lo si può vedere all’Eintracht quanto bene faccia con un po’ di fiducia. Se al minimo errore ti fischiano e ti mettono in panchina perdi tanto anche a livello personale”

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live