Notizie Milan, vice-Ibra: Petagna idea concreta

MILANO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic potrebbe spingere Kris Piatek verso altri lidi. L’intenzione del Milan sembra essere quella di cedere il Pistolero in prestito, sperando in una sua rivalorizzazione nei prossimi sei mesi. Tuttavia, qualora partisse il polacco, bisognerebbe intervenire di nuovo sul mercato in entrata per trovare un vice-Ibra. Stando a ciò che riporta il Corriere della Sera, il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Andrea Petagna, cresciuto nelle giovanili rossonere ed oggi in forza alla Spal.