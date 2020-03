Notizie Milan – Su Milik anche l’Atletico: decisiva la volontà del giocatore

MILANO – Uno dei nomi presenti sul taccuino di Gazidis è quello di Arkadiusz Milik, centravanti polacco che al termine della stagione, con ogni probabilità, verrà ceduto dal Napoli. Il club campano, che ha già acquistato Petagna ed è in cerca di un attaccante dallo spessore internazionale, ha fatto capire a Milik di esser disposto a metterlo sul mercato. Al Milan il suo profilo piace molto e potrebbe essere un buon sostituto di Zlatan Ibrahimovic, che a sua volta non rinnoverà il contratto con il Diavolo. Tuttavia, come riferisce ‘Tuttosport’, sul classe ’94 è piombato anche l’Atletico Madrid. Sarà dunque decisiva la volontà del ragazzo, che dovrà scegliere se restare in Italia o approdare in Spagna.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live