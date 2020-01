Notizie Milan – Nuovi contatti fra gli agenti di Paquetà e il Psg: la situazione

MILANO – Il Paris Saint-Germain non molla la presa per Lucas Paquetà. Anzi. Il club francese è concretamente interessato al centrocampista classe ’97, diventato negli ultimi mesi una riserva nel Milan. Pioli non stravede per lui, tanto che in diverse partite gli ha preferito Rade Krunic. La prima parte di stagione è stata tutt’altro che esaltante per Paquetà ma, più in generale, questo primo anno a Milano non ha rispettato le grandi aspettative che un anno fa accompagnavano il suo arrivo in rossonero. Stando al Corriere dello Sport, nella giornata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti fra l’agente del giocatore e la dirigenza del Psg, guidata da Leonardo. Insomma, l’interesse è piuttosto concreto, ma il Milan non fa sconti e continua a chiedere 35 milioni di euro.