Notizie Milan – L’Herta boccia Piatek: il Pistolero può tornare

MILANO – Tra acquisti, cessioni e ribaltoni dirigenziali, in estate potrebbero esserci anche importanti ritorni in casa rossonera. Stando infatti a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, ci sono diverse probabilità che Kris Piatek ricominci a far parte dell’organico milanista. Il centravanti polacco, in prestito all’Herta Berlino, ha realizzato due reti in sei partite ma, complessivamente, non ha convinto del tutto la società tedesca, che potrebbe quindi decidere di non riscattarlo, facendolo rientrare al Milan. Al tempo stesso, l’età e l’ingaggio del Pistolero rientrano nei parametri stabiliti da Elliott e Gazidis, per cui potrebbe essergli concessa una nuova possibilità in maglia rossonera.

