Notizie Milan, idea Cragno per il dopo Donnarumma

MILANO – Il Milan mette nel mirino Alessio Cragno. Il portiere classe ’94 del Cagliari, il quale era entrato anche nel giro della Nazionale, si è infortunato ad inizio stagione e non ha potuto accumulare presenze. L’inattività ha inevitabilmente ridotto il prezzo del suo cartellino e il Milan sta pensando di fare un tentativo in caso di partenza di Donnarumma. Giovane, talentuoso e con un prezzo abbastanza contenuto: Cragno rientra nei parametri fondamentali imposti da Elliott e, stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, il Milan lo considera un valido sostituto di Gigio.

