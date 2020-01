Notizie Milan – Fissato il prezzo per la cessione di Piatek

MILANO – Qualche settimana fa sembrava concreta la possibilità che Piatek lasciasse il Milan soltanto in prestito. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il polacco si è convinto a fare le valigie, ma il suo trasferimento potrebbe essere a titolo definitivo. Il Milan cerca infatti di monetizzare, per rientrare dell’investimento fatto appena un anno fa per strapparlo al Genoa. Sulle tracce del Pistolero ci sono tre club: Aston Villa (attualmente favorito), West Ham e Bayer Leverkusen. Stando a ciò che riferisce il quotidiano La Stampa, il club rossonero avrebbe già stabilito il prezzo per la cessione: trentadue milioni di euro.