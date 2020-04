Notizie Milan – Due nomi nuovi per l’attacco sul taccuino di Gazidis

MILANO – In vista della prossima finestra di calciomercato che, attualmente, non si sa con certezza quando aprirà e quando chiuderà, il Milan sta pianificando alcuni investimenti per rinforzare il proprio organico. Tutti i reparti della rosa subiranno modifiche, compreso l’attacco, soprattutto alla luce del sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic. Mentre il sogno resta Mauro Icardi, l’amministratore delegato Ivan Gazidis continua a visionare alcuni profili anche meno suggestivi, ma che potrebbero rivelarsi dei grandi affari. Sul suo taccuino, stando al quotidiano Tuttosport, sarebbero finiti i nomi di Loren Moron, 26enne centravanti del Betis Siviglia, e Norberto Briasco, 24enne in forza all’Huracan.

