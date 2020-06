Notizie Milan – Contro la Juve spazio a Paquetà alle spalle di Rebic

MILANO – La stagione sta per ricominciare e il Milan si giocherà subito una fetta importante del suo cammino, andando a sfidare la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Quest’ultima è considerata un grande obiettivo in casa rossonera, non solo perché è un trofeo che manca da tanti anni al club, ma anche perché vincerlo garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League senza preliminari. Tuttavia, mister Pioli dovrà fare a meno di tre titolari squalificati: Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez. Assenze molto pesanti che, però, non dovrebbero comportare un cambio di modulo.

Stando infatti a Tuttosport, ci sono ottime possibilità che venga confermato il 4-2-3-1, con inevitabili sorprese nell’undici titolare. La prima dovrebbe essere la presenza di Lucas Paquetà, nel ruolo di trequartista, alle spalle di Ante Rebic che, a sua volta, dovrà rimpiazzare Ibra. Castillejo sarà invece sostituito da Bonaventura, mentre Rafael Leao si accomoderà in panchina. In difesa Laxalt scalpita per prendere il posto di Theo Hernandez.

LA PROBABILE FORMAZIONE – (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Laxalt, Bennacer, Kessié, Calhanoglu, Paquetà, Bonaventura, Rebic.

