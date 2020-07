Notizie Milan, avviati i contatti per Rashica

MILANO – Uno degli obiettivi per il Milan che verrà risponde al nome di Milot Rashica, esterno offensivo in forza al Werder Brema. A fine stagione il classe 1996 lascerà il club tedesco e il Milan, stando a ciò che riferisce Tuttosport, ha già avviato i contatti con il suo agente. La società rossonera sta cercando di muoversi in anticipo anche perché deve guardarsi da una concorrenza agguerrita, soprattutto da parte di Napoli e Lipsia.

