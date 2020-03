Non solo coronavirus: Paquetà aiuta Rio dopo le forti pioggie

Milan, il dono di Paquetà per Rio de Janeiro

MILANO – A causa delle piogge intense che hanno innescato inondazioni e frane a Rio De Janeiro, provocando anche alcuni morti, il Brasile è in difficoltà.

Lucas Paquetà, in questo momento di crisi sanitaria mondiale, ha ben pensato di venire in soccorso ai suoi connazionali con una donazione. Come appreso dal suo profilo Instagram, il 39 rossonero ha donato alcuni beni di prima necessità e elettrodomestici per il focolare domestico: “Tra il caos – scrive Paquetà – ho il privilegio di poter aiutare un po’ quelli che hanno sofferto le piogge di Rio de Janeiro. Il quartiere di Realengo ha avuto molte case colpite da forti piogge, dove ha distrutto molte famiglie, sono molto felice di poter aiutare alcune famiglie con queste donazioni, che soprattutto i beni materiali, hanno molta fiducia e forza per ricominciare! Donazione fatta nella chiesa battista Monte da Fé, a servizio delle famiglie del Realengo! Mi sto registrando perché tramite @negodoborel ho avuto l’opportunità di aiutare queste famiglie, spero che attraverso di me altre persone possano venire ad aiutare! Fai del bene senza guardare a chi !!!!”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live