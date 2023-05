Nicolodi: “Kamada può favorire l’espansione del brand Milan in Oriente”

Ecco le sue parole

"Che tipo di giocatore è Kamada? È un centrocampista offensivo. Duttile, efficace, adattabile a qualsiasi sistema di gioco. Non ho seguito molto il Milan quest’anno, ma so che Pioli propone un calcio molto offensivo e pretende tanto dai suoi centrocampisti in termini propositivi. Kamada si integrerebbe a perfezione. Nella fase difensiva dovrebbe migliorare e, forse, nella continuità in generale. Anche se nell’ultimo anno ha segnato 9 gol e si è messo particolarmente in evidenza”.