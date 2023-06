Nicolato: “Gli episodi hanno inciso troppo, fatico a parlare della gara”

Ieri l'Italia ha fatto il suo esordio all'Europeo Under 21, perdendo contro la Francia per 2-1. Le parole del ct e di alcuni protagonisti

Esordio amaro ieri pe l'Italia Under 21 all'Europeo in Romania. Gli Azzurrini hanno perso 2-1 contro la Francia, ma subendo diversi torti arbitrali. Dopo il match, il commissario tecnico Paolo Nicolato ha parlato proprio delle decisioni che hanno penalizzato l'Italia: "Faccio fatica a parlare della partita. Gli episodi hanno inciso parecchio, troppo. Di solito non ne parlo, ma a caldo non riesco a non pensarci. Abbiamo perso contro una grande squadra, che ha meritato; ma onestamente la gestione degli episodi ci è stata avversa. Siamo stati molto sfortunati. Non dobbiamo lamentarci, anche se è incredibile giocare senza Var e Goal Line a questi livelli".

L'analisi della partita: "L’Italia ha fatto una buona gara, pur sapendo che loro sono una squadra top, bravissima nelle ripartenze, fresca, veloce, fisicamente notevole. Noi abbiamo costruito buone occasioni e non le abbiamo capitalizzate. Ora testa alla Svizzera, dobbiamo vincere".

Le parole di Carnesecchi: "Ho visto una grande partita da parte dell’Italia. Orgoglio elevato, qualità calcistica elevata. Siamo stati superiori, abbiamo perso, ma siamo consapevoli di essere forti. Ora vediamo le prossime due partite. Resettiamo e andiamo avanti, perché c’è ancora tanto da fare in questo Europeo".

Ora con la Svizzera sarà una finale: "A me delle parate interessa poco se non si vince. Con la Svizzera sarà come una finale per noi: recuperiamo le energie, ricarichiamoci e ne riparliamo dopo la partita con di loro".

Il rimpianto di Rovella: "C'è grande delusione perché abbiamo fatto una grande partita e meritavamo qualcosa in più. Sicuramente sono episodi importanti quelli che ci hanno condannato, ma noi non dobbiamo pensarci e dobbiamo concentrarci sulle prossime partite per superare il girone. Ho visto una grande Italia".

Anche Gnonto rimane fiducioso per le prossime gare: "Dobbiamo prendere le cose positive di oggi e portarle avanti. Sono deluso, ma siamo una squadra forte e di qualità. Dobbiamo giocare come sappiamo e vincere le prossime partite. Io spero solo di poter aiutare la squadra in base alle mie caratteristiche".

