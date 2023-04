Nesta ricorda l’Euroderby del 2003: “Quanta tensione. Fu dura perché…”

Il Milan si prepara a vivere un doppio Derby europeo contro l’Inter, valevole per la Semifinale di Champions League. Saranno due partite difficilissime, con entrambe le squadre meneghine vogliose di battere l’acerrima nemica per accedere alla Finale della massima competizione europea. La stessa situazione il Milan l’ha già vissuta nel 2003, proprio come ricordato da Alessandro Nesta ai microfoni di SportWeek.

Continua: “Pirlo era invece indecifrabile come sempre. Io avevo la fortuna di stare in camera con lui in ritiro, perciò dormii benissimo. La prima e forse unica volta in cui ho fatto fatica prima della partita è stata proprio alla vigilia della finale della Champions di quel 2003, contro la Juve. Non era tanto per l’avversario, quanto per il fatto che la Champions, intesa come trofeo, fino ad allora l’avevo vista solo in tv, e invece il giorno dopo l’avrei avuta a portata di mano”.