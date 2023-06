Nesta: “Esonero Maldini? Fuori da ogni logica, decisione sbagliata”

Le parole di Nesta sulla vicenda Maldini: “Non ho sentito Paolo. Per me è fuori da ogni logica, non so cosa sia successo. Le proprietà straniere in Italia sono ben accette, perchè portano denaro. Ma devono studiare il calcio, la storia… Ha detto ben oggi Ancelotti. Riportare il Milan a vincere lo Scudetto e fare una semifinale di Champions League ha un peso, non può essere minimizzata. Ho giocato con lui tanti anni, oggi se ci parlo ancora mi mette in soggezione. Ha una spiccata personalità ma sicuramente non è presuntuoso. Potrebbe rispondere in tanti modi e invece non ha detto niente. Adesso va a Miami in vacanza. La decisione della proprietà è stata sbagliata per il Milan“.