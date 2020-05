Napoli, si attende ok dal governo per la ripresa già da domani

Serie A, il Napoli potrebbe riprendere subito

MILANO – Alcune regioni italiane hanno dato il via libera agli allenamenti individuali dei calciatori delle squadre di Serie A, nonostante il decreto governativo. Dopo le parole dell’altro ieri del governatore De Luca, la Regione Campania ha annunciato che, “per quanto riguarda il Napoli, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì”.